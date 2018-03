Nieuwe televisierechtendeal Premier League levert Engelse clubs ook een winterstop op

De directie van de Premier League heeft dinsdag aangegeven open te staan voor een korte onderbreking van de competitie in de wintermaanden. De winterstop zal worden gepland in januari om de Engelse traditie om tijdens de feestdagen te voetballen, niet in de weg te zitten. De besprekingen over de wijziging van de speelkalender zijn al maanden aan de gang en hangen samen met de onderhandelingen over een nieuwe televisieovereenkomst voor de periode 2019-2022. De precieze uitkomst van de nieuwe, binnenlandse deal over de tv-rechten van de Premier League zal volgende week bekend worden gemaakt. Naar verwachting zullen de inkomsten het bedrag van 5,8 miljard euro dat de Engelse clubs in de periode 2016-2019 ontvingen, overtreffen. (NRC)