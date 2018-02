‘Duitse partijen CDU/CSU en SPD bereiken akkoord over coalitie’

Duitsland krijgt waarschijnlijk opnieuw een regering van christendemocraten en sociaaldemocraten. Woensdagmorgen bereikten de SPD en de Union - het samenwerkingsverband van het CDU van bondskanselier Angela Merkel en de Beierse zusterpartij CSU - een regeerakkoord. Dat melden Duitse media.

Voordat het vierde kabinet van Merkel rond is, moet het regeerakkoord nog worden goedgekeurd door de 460.000 leden van de SPD. Dat gaat volgens het weekblad Der Spiegel ongeveer drie weken duren.

Het akkoord is het slotstuk van moeizame kabinetsonderhandelingen die vierenhalve maand hebben geduurd. CDU/CSU en SPD, die sinds 2013 samen regeerden, verloren bij de verkiezingen in september veel kiezers aan de anti-immigratiepartij AfD. Merkels partij bleef de grootste, en zou waarschijnlijk weer gaan regeren.

De verkiezingen zorgden in september vorig jaar voor een flinke verschuiving in het Duitse politieke landschap: Merkel blijft, maar AfD is de échte winnaar

De SPD leek de oppositie in te gaan. De partij had 20,5 procent van de stemmen gekregen - het laagste percentage sinds 1933. Partijleider Martin Schulz sloot een nieuwe coalitie met de christendemocraten uit. “Duitsland heeft polarisatie nodig van centrum-links en centrum-rechts”, zei hij, en daarom moest zijn partij in de oppositiebanken.

Mislukte formatiepoging

De enige optie voor een nieuw kabinet zónder SPD was een combinatie van CDU/CSU, de FDP en de Groenen (de zogeheten Jamaica-coalitie, naar de partijkleuren van de deelnemers). Die formatiepoging mislukte echter in november.

Daarna was de grote vraag of de SPD toch bereid zou zijn zitting te nemen in het vierde kabinet-Merkel. Zo niet, dan lag een minderheidskabinet in het verschiet en misschien zelfs nieuwe verkiezingen. In dat laatste geval was aan Merkels regeerperiode waarschijnlijk een einde gekomen.

Eind vorige maand viel de beslissing: de sociaaldemocraten gingen schoorvoetend akkoord met een formatiepoging met de CDU/CSU. Op een buitengewoon partijcongres stemde 56,4 procent van de afgevaardigden vóór de onderhandelingen. Tegenstanders zijn bang dat de SPD na nog een regeringsdeelname op dezelfde manier afglijdt als de sociaaldemocraten in Frankrijk en Nederland. Daar waren de Parti socialiste en de PvdA bij de meest recente verkiezingen de grote verliezers.

Correctie (7 februari 2018): In een eerdere versie van dit artikel was sprake van 450.000 SPD-leden. Dat is onjuist. De SPD telt 460.000 leden.