De plots toegankelijke liedjes van een noiseduo

De hitlijsten zullen ze er niet meteen mee bestormen, maar nooit eerder deed het Amerikaanse noiseduo No Age zó haar best om liedjes te smeden. Vier platen lang blonken zanger-drummer Dean Spunt en gitarist Randy Randall uit in krakende lo-fi en bonkig minimalisme. Maar na een pauze van vijf jaar klinken ze toegankelijker dan ooit. In plaats van stekelige dwarsigheden bevat Snares Like a Haircut opeens soepele en opgewekte (punk)rocksongs, waarin de echo’s doorklinken van oude helden. Zo doet ‘Drippy’ denken aan de Sonic Youth-klassieker Teenage Riot, lijkt ‘Tidal’ op ongeveer alle Ramones-hits, had ‘Secret Swamp’ zomaar van The Lemonheads kunnen zijn en klinkt Soft Collar Fad als een Nirvana-cover (maar dan zonder geschreeuw). Geen nood: zodra het té vrolijk dreigt te worden, trekken Spunt en Randall aan de noodrem en laten ze hun ouderwetse soundscapes vol vervreemdende noise ruisen.

Rock No Age Snares Like a Haircut ●●●●●