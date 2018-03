De lange arm van de baas

Hoelang mag je een ex-collega verbieden om voor de concurrent te gaan werken? In deze Alkmaarse makelaarsruzie sprak een jonge assistent-makelaar in 2010 schriftelijk af dat hij bij vertrek twee jaar lang niet in een straal van 15 kilometer als zodanig zaken met klanten zou doen. Tegen een boete van 5.000 euro.

Voor de kantonrechter betoogde hij dat hij zich daar toch niet aan hoefde te houden. Dat concurrentiebeding ‘drukt onredelijk zwaar’, nu hij vorig jaar is beëdigd als ‘Register Makelaar/Taxateur’. Bij zijn huidige kantoor kan hij niet delen in de winst en ook geen aandelen verwerven. Dat zou bij de nieuwe baas wel kunnen. Zijn huidige werkgever vindt dat hij best ergens anders mag werken, maar dan wel meer dan 15 kilometer verderop. De kantonrechter vindt dat de bevordering van assistent naar registermakelaar in 2010 al in de lijn der verwachtingen lag. De werknemer bewijst ook niet dat zijn nieuwe werkgever hem winstdeling en aandelen toezegt. De rechter vindt het voorbarig om te denken dat zijn huidige baas hem dat niet ook zou kunnen bieden. Gezien zijn kennis van de regio en de ‘moordende concurrentie’ weegt het belang van de huidige werkgever om hem niet aan de concurrent af te staan zwaarder. Als hij echt weg wil, dan is die 15 kilometer geen grote belemmering. Het beding blijft dus gelden.

