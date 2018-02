Celstraf voor frauderende oud-directeuren Rendo

Twee oud-directeuren van netbeheerder Rendo in Meppel, de 58-jarige Richard W. uit Groningen en de 51-jarige Stéphan V. uit Meppel, krijgen respectievelijk vier en 2,5 jaar celstraf wegens ‘langdurige en grootschalige’ fraude. De rechtbank in Assen acht bewezen dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan zelfverrijking met gemeenschapsgeld, dat Rendo tussen 2007 en 2011 heeft geïnvesteerd in de bouw van wat een ‘revolutionaire energiecentrale’ in Steenwijk had moeten worden. Het OM had vijf jaar cel geëist tegen W, en tegen V. drie jaar.

De oud-directeuren hebben met aandelen op naam van familieleden en een bevriende tennisleraar ‘schijnconstructies’ opgericht, stelt de rechtbank. In de fraudezaak stonden negen personen terecht, onder wie vier familieleden, de tennisleraar van oud-directeur W., en twee techneuten die betrokken waren bij de ontwikkeling van de centrale.

De techneuten kregen één jaar celstraf voor medeplichtigheid aan oplichting, de schoonvader van W. drie maanden celstraf voor medeplichtigheid aan oplichting en de broer van ex-directeur V. een voorwaardelijke celstraf van drie maanden wegens valsheid in geschrifte.

Noorse Broeders

In 2007 werd op naam van onder meer familieleden en later van de bevriende tennisleraar een nieuwe energiecentrale gebouwd in Steenwijk. Rendo mag als netbeheerder – eigendom van negen gemeenten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel – zelf geen energie produceren. Rendo wilde graag duurzaam investeren en tegelijkertijd het stroomprobleem van Steenwijk oplossen – de stad had maar van één kant stroomtoevoer en was daardoor kwetsbaar bij storingen. In de centrale zou met een bijzondere techniek energie worden opgewekt. Er werden hoge winsten verwacht.

Volgens justitie heeft Rendo meer dan 37 miljoen euro in de centrale gestoken. Enkele miljoenen van Rendo zijn via besloten vennootschappen doorgesluisd naar privérekeningen van de ex-directeuren. Daarvan zou 375.000 euro terecht zijn gekomen bij de sektarische geloofsgemeenschap Noorse Broeders. De veroordeelde broer van V. is een vooraanstaand lid. De besloten vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes van 350.000 en 500.000 euro.

De tennisleraar op wiens naam het laatste anderhalf jaar een deel van de aandelen stond, is vrijgesproken. De rechtbank stelt dat hij wist dat hij had meegewerkt aan een schijnconstructie, maar dat hij niet doorhad dat die was bedoeld om Rendo op te lichten. Hij had het als „een vriendendienst” beschouwd, zo verklaarde de leraar eerder in de rechtszaal. Ook de huidige partner en de ex-echtgenote van oud-directeur V. zijn vrijgesproken.

De rechtszaak is met deze uitspraken nog niet afgerond; mogelijk wordt nog beroep aangetekend. Tegen Trip Advocaten en Notarissen met kantoren in Assen, Leeuwarden en Groningen – betrokken bij de constructies – is aangifte gedaan. Het functioneel parket kan nog niet zeggen of die aangifte tot een strafvervolging zal leiden.

Justitie onderzoekt ook de rol van zakelijke dienstverlener Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF) uit Amsterdam in dit dossier.

De rechtbank in Assen had tien zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling van deze strafzaak, maar had er uiteindelijk twaalf nodig. Tijdens de eerdere zittingen had justitie hoofdverdachte W. gekarakteriseerd als „gedreven door hebzucht, een spin in het web, zich verschuilend achter leugens”.

W. is eerder veroordeeld voor belastingfraude. Ook kreeg hij twee jaar cel voor het aannemen van steekpenningen (1 miljoen euro) bij de verkoop in 2006 van een deel van Rendo aan het Belgische Electrabel. W. is in hoger beroep gegaan.

De elektriciteitscentrale in Steenwijk ging failliet in 2013. Inmiddels is het in handen van IJsbeer Energie, die er nu zowel stroom als warmte produceert.