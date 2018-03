Steve Wynn weg na beschuldigingen

Steve Wynn is afgetreden als directeur van casinobedrijf Wynn Resorts dat hij heeft opgericht. De schatrijke casinotycoon legt zijn functie neer na beschuldigingen van jarenlange seksuele intimidatie. Het bestuur van Wynn Resorts laat weten dat de tweede man bij het bedrijf, Matt Maddox, hem opvolgt. „In de laatste paar weken ben ik het middelpunt geworden van een lawine aan negatieve publiciteit”, stelt Wynn in een verklaring. Vorige maand deden medewerkers een boekje open over de 76-jarige Wynn en beweerden zij dat hij onder meer masseuses dwong om seksuele handelingen te verrichten. (ANP)