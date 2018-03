Brieven 7/2/2018

Nieuw rechts (1)

Hayek? Nooit gelezen

Promovendus Merijn Oudenampsen vertelt een hoop onzin in zijn proefschrift, zo lees ik in het artikel De Hollandse afkeer van ideologie (26/1). Het is Oudenampsen te doen om wat hij ‘nieuw rechts’ noemt. Die beweging zou bestaan uit een aantal intellectuelen, waaronder ik, en zou van Angelsaksische schrijvers het neoliberalisme hebben overgenomen. Wat dat is, wordt niet gedefinieerd. Van de genoemde Amerikaanse schrijvers weet ik weinig tot niets, hoewel ik in het stuk „makelaar in ideeën” wordt genoemd. Ik had hen ook niet nodig om tot mijn politieke stellingnames te komen. Helemaal bont maakt Oudenampsen het waar hij schrijft dat „onder mijn leiding” de econoom Friedrich Hayek „tot officiële VVD-inspirator werd gebombardeerd”. Hoe verzint hij het? Ik heb Hayek nooit gelezen. Oudenampsen verbaast zich erover dat conservatieven in Nederland seksuele vrijheid en homorechten als onderdeel van de nationale identiteit beschouwen. Zulke conservatieven ken ik niet. De promovendus heeft zich niet verwaardigd contact met mij te zoeken. Had hij dat gedaan, had ik hem voor misvattingen kunnen behoeden. De Universiteit van Tilburg moet zich schamen als zij dit gebroddel met een doctorstitel honoreert.

Nieuw rechts (2)

Lees mijn proefschrift

Het is opvallend dat Bolkestein aangeeft weinig tot niets te weten van de denkers die hij prominent citeert in zijn boeken. Zo stelt Bolkestein nu dat hij Hayek nooit gelezen heeft. Dan is het toch wel verrassend dat hij diezelfde Friedrich Hayek op pagina 15 van zijn boek Het heft in handen (1995) „misschien wel de belangrijkste liberale politieke filosoof van de 20e eeuw” noemt. Vervolgens haalt hij diens naschrift van The Constitution of Liberty aan. En bij nader inzien is het ook opmerkelijk dat Bolkestein van 1999 tot 2013 in het curatorium heeft gezeten van de prestigieuze Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung. Deze stichting reikt elke jaar twee prijzen uit in de geest van het werk van Hayek. Beoordeel een boek niet naar zijn kaft, zo luidt het gezegde. Ik kan Bolkestein van harte aanraden mijn proefschrift eens te lezen, waar ik hem veelvuldig citeer om mijn argumenten te onderbouwen.

Werk en moeders

Marx had ongelijk

Het is maar de vraag of er iets te doen is aan de dodelijke animositeit tussen vrouwen die wel carrière willen maken en diegenen die hun dochters leren dat werken vooral leuk moet zijn, zoals door José Rozenbroek beschreven (Moeders, trek elkaar niet omlaag, 3/2). Ik vind het vooral tragisch dat Karl Marx ook op dit punt ongelijk blijkt te hebben gehad. Hij had immers een communistische samenleving voor ogen waarin we zelf elke dag konden kiezen of we wilden jagen, vissen of vee hoeden. Die utopische keuzevrijheid lijkt in ons land al voor veel vrouwen een realiteit geworden, al heeft het tennissen en roddelen het jagen en vissen vervangen. Maar niemand van hen is er, begrijp ik nu, gelukkiger van geworden.

Correcties/aanvullingen

Holleeder

In het artikel De Neus, 35 jaar misdaad (3 februari, pagina 26-29) wordt gemeld dat Sander Janssen en Robert Malewicz sinds 2017 de advocaten zijn van Willem Holleeder. Dat moet 2016 zijn.

Ook wordt gemeld dat vijf rechters de strafzaak bijwonen, twee meer dan gebruikelijk. Dat klopt niet. Er zit slechts één extra rechter en, daarnaast, ook een extra griffier.

Autorubriek

In de recensie van de BMW 640i GT xDrive (Geen hatchback hoor! Een volbloed BMW, 3 februari, pagina L9) staat in de inzet dat het om een handgeschakelde auto gaat. Dit moet zijn: een achttraps automaat.