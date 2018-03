Entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een fors hogere winst behaald. Het bedrijf profiteerde van een meevaller van 1,6 miljard dollar door Trumps belastinghervormingen. De nettowinst in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 4,4 miljard dollar (3,6 miljard euro), tegen 2,5 miljard dollar in 2017. (ANP)