Fatwa in Somaliland tegen genitale verminking meisjes

Somaliland, het land in de Hoorn van Afrika dat zich in 1991 afscheidde van Somalië, zet stappen voorwaarts bij de bescherming van meisjes en vrouwen. Afgelopen maand nam het parlement een voorstel aan om verkrachting strafbaar te stellen. En deze week kondigde het ministerie van Religieuze Zaken een fatwa af tegen genitale verminking van meisjes, meldt de zender Voice of America.

Somaliland, zo’n vier miljoen inwoners, is overwegend sunnitisch. Tot dusver is verkrachting niet strafbaar en werden slachtoffers vaak gedwongen om te trouwen met hun aanrander, om publieke vernedering te voorkomen.

Het parlement werd in 2005 voor het eerst rechtstreeks gekozen. Als het wetsvoorstel wordt bekrachtigd door het meer conservatieve Huis van de Ouderen, met traditionele clanleiders, kunnen verkrachters tot 30 jaar cel krijgen.

De reikwijdte van de fatwa tegen besnijdenis is onduidelijk. De tekst rept over een verbod van „alle vormen van besnijdenis die in strijd zijn met de religie” – inclusief zware vormen van genitale verminking zoals het wegsnijden van delen van het geslachtsorgaan en het (deels) dichtnaaien van de vagina. Dat is niet ongebruikelijk in de regio. Als een meisje zo’n besnijdenis ondergaat, heeft ze recht op compensatie, aldus de tekst. Wie die moet betalen, is onduidelijk.