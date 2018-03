Amazon schikt met Franse fiscus

Online webwinkel en technologiebedrijf Amazon is tot een overeenkomst gekomen met de Franse belastingdienst en betaalt 250 miljoen euro aan achterstallige belastingen. Dat is het resultaat van een discussie die in 2012 begon. Amazon werd gevraagd om belasting te betalen over het geld dat het bedrijf tussen 2006 en 2010 verdiende. De webgigant sloot vorig jaar een soortgelijke overeenkomst met de Italiaanse autoriteiten. De Europese Unie verwijt Amazon en andere Amerikaanse techbedrijven dat ze onterecht winst wegsluizen naar EU-landen met een lager belastingtarief. (NRC)