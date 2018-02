Arrestatiebevel tegen Filippijnse agenten voor doden tiener

Een rechtbank in de Filippijnse hoofdstad Manila heeft woensdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen drie politieagenten. Zij worden verdacht van de moord op een minderjarige jongen die volgens hen een drugshandelaar was. Het is de eerste keer dat agenten worden vervolgd voor hun deelname aan de drugsoorlog van president Rodrigo Duterte.

Het arrestatiebevel volgt op een moordaanklacht van de Filippijnse justitie tegen het drietal, schrijft persbureau Reuters. De beschuldiging draait om een incident dat op 16 augustus 2017 het leven kostte aan een 17-jarige scholier Kian Loyd delos Santos. De agenten doodden Delos Santos, omdat hij zich volgens hen met geweld verzette tegen zijn arrestatie. In een politieverslag wordt hij een drugskoerier genoemd.

Donkere steeg

Later doken ooggetuigen op die de officiële lezing van Delos Santos’ dood in twijfel trokken. Op beveiligingsbeelden was bovendien te zien hoe Delos Santos door twee mannen werd weggesleept richting de plek waar later zijn lijk werd gevonden. Deskundigen die de zaak hebben onderzocht, concludeerden dat de jongen is doodgeschoten terwijl hij op zijn knieën in een donkere steeg zat. Volgens zijn familie en vrienden had de jongen niets te maken met drugshandel.

De drie agenten worden niet alleen vervolgd voor de moord op Delos Santos. De aanklager beschuldigt hen er ook van dat ze drugs en een pistool bij het lichaam van de tiener hebben gelegd. Zo wilden ze het doen lijken alsof het slachtoffer een drugsdealer was.

Duterte begon de strijd tegen drugs bij zijn aantreden in 2016. Sindsdien zijn er bijna vierduizend doden gevallen. Politieagenten en doodseskaders voeren op straat standrechtelijke executies uit bij verdachten van drugshandel en drugsgebruik. Om die moordpartijen te rechtvaardigen, plaatsen ze achteraf dikwijls drugs en wapens op de lijken van de slachtoffers.

Grote protesten

De dood van Delos Santos zorgde voor grote protesten in de Filippijnen tegen Dutertes war on drugs. Voor het eerst verminderde de steun van de bevolking voor de drugsoorlog. In peilingen daalden Dutertes populariteitscijfers. Als tegenmaatregel schortte hij in oktober de deelname van de politie aan de antidrugsstrijd op. Twee maanden later liet Duterte de politie echter verder jagen op drugsverdachten.

Officieel houdt Duterte vol dat hij niets te maken heeft met de zuiveringsacties. Mensenrechtengroeperingen en activisten zeggen echter zeker te weten dat de president niet alleen op de hoogte is van de slachtingen, maar ze achter de schermen aanvoert. Zelf heeft hij geregeld aanleiding gegeven om dat te geloven. Duterte vergeleek zichzelf met Hitler omdat hij “drie miljoen drugsgebruikers wilde afslachten”. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde hij dat hij “100.000 misdadigers zou doden”.