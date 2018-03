‘Amerikaanse president wil militaire parade à la française bij het Witte Huis’

De kans is groot dat er later dit jaar tanks en soldaten voorbij trekken aan het Witte Huis. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn strijdkrachten de opdracht gegeven een grote militaire parade te organiseren, meldt The Washington Post.

Dergelijke militaire optochten komen nu nog zelden voor in de VS. De inspiratiebron achter Trumps bevel is de grote parade van het Franse leger die hij vorig jaar zag op de Champs-Élysées, toen hij te gast was bij zijn collega Emmanuel Macron. De Parijse boulevard is ieder jaar op de Franse nationale feestdag 14 juli het toneel van groot militair machtsvertoon, met tanks, artilleriestukken, overvliegende straaljagers en duizenden manschappen. „Nu moeten wij proberen dit te overtreffen”, zei Trump na afloop tegen Macron.

Zowel het Witte Huis als het Pentagon bevestigt dat er een parade in Washington wordt gepland. Waar het spetakel plaatsvindt, is nog onduidelijk. Trump heeft zijn voorkeur uitgesproken voor Pennsylvania Avenue, de boulevard tussen het Capitool en het Witte Huis. (NRC)