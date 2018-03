Nog meer problemen bij tijdschrift Newsweek : hoofdredacteur plotseling ontslagen

Amerikaans opinieblad Newsweek heeft hoofdredacteur Bob Roe en twee vooraanstaande redacteuren ontslagen, mogelijk omdat ze onderzoek deden naar het eigen bedrijf. Op 18 januari deed de politie een inval bij de uitgeverij. Er loopt al langere tijd een strafrechtelijk onderzoek naar de financiën van het bedrijf. De ontslagen redacteuren zouden hierover te kritisch hebben bericht.

Het blad zit al langer in de problemen. Na een politie-inval in januari moesten twee bestuursleden aftreden nadat Buzzfeed had onthuld dat de uitgeverij met de bezoekcijfers van de site van zusterblad de International Business Times had geknoeid. Ook moest directeur Dayan Candappa vertrekken toen uitkwam dat hij bij zijn vorige werkgever Reuters was vertrokken na beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Na Time is Newsweek (1933) het grootste Amerikaanse opinietijdschrift, maar de oplages en de advertentie-inkomsten dalen. Newsweek had in 2004 een oplage van 4 miljoen exemplaren. Volgens het blad zijn dat er nu nog 200.000. (NRC)