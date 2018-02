ABN Amro moet hard vechten voor groei

Als deze werkdag erop zit, gaat Kees van Dijkhuizen schaatsen. Op het eerste natuurijs van deze winter, in de Lier in Zuid-Holland. „Even mijn hoofd leeg maken”, zegt de bestuursvoorzitter van ABN Amro, „na alles wat er is gebeurd”.

ABN Amro presenteerde woensdag jaarcijfers, maar ander nieuws trok deze week meer aandacht: het vervroegde vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk. Aanleiding was een discussie over haar „leiderschapsstijl”, meldde de bank dinsdag in een persbericht. Ze zou zich te veel hebben gedragen als bestuurder en te weinig als toezichthouder.

Van Dijkhuizen reageert woensdag in zijn werkkamer kortaf op vragen over het vertrek van zijn baas. Hij wil wel even ingaan op wat Zoutendijk wél goed heeft gedaan als voorzitter van de raad commissarissen. Ze heeft de bestuurders op tal van punten „uitgedaagd”, zegt Van Dijkhuizen. „Ze staat open voor verandering en er is ook veel veranderd.”

Als voorbeeld noemt hij de ingrijpende reorganisatie van de top van de bank, die afgelopen jaar is doorgevoerd. Zoutendijk heeft daarover „steeds vragen gesteld”, maar ook „nadrukkelijk suggesties gedaan”. Bijvoorbeeld om de ‘Challenger 40’, een nieuwe groep van veertig mensen uit alle hoeken van de bank die meedenkt over vernieuwing, los te zetten van de top van bank. Van Dijkhuizen: „In het begin had ik een iets andere gedachte, maar ik vond dit een beter idee. Dat vind ik nog steeds.”

Ook bij diversiteit was Zoutendijk erg betrokken, zegt Van Dijkhuizen. „Ze zei altijd: kan het niet beter, kunnen we niet verder gaan?” Het percentage vrouwen in de toplaag van de bank is door de reorganisatie gestegen van 23 naar 38 procent.

Op de kritiek op Zoutendijk wil Van Dijkhuizen niet ingaan. „Ik begrijp dat jullie daar enorme interesse in hebben, maar daar ik niet over praten.” Ook over zijn discussies over haar leiderschapsstijl wil hij niets zeggen. „Dat zijn vertrouwelijke gesprekken en dat hoort ook zo.”

Een nieuwe president-commissaris is er nog niet. In het vierkoppige bestuur van Van Dijkhuizen zit één vrouw. Zou het, met het oog op diversiteit, wenselijk zijn dat de belangrijke post van president-commissaris weer wordt ingevuld door vrouw? „Daar ga ik niet over.”

Recordwinst

Dan de jaarcijfers. Die zijn goed. ABN Amro heeft over afgelopen jaar een „recordwinst” geboekt van 2,8 miljard euro, geholpen door de gunstige economische omstandigheden. Ondanks de lage rentestand was er op alle fronten bescheiden groei. ABN Amro verdiende meer aan hypotheken en meer aan leningen aan bedrijven.

Tegelijkertijd zijn de kosten, lange tijd een zwakke plek van ABN Amro, nu „onder controle”, zegt Van Dijkhuizen. De bank heeft afgelopen jaren veel bespaard op personeelskosten. Het aantal werknemers is sinds 2015 met zo’n 10 procent gedaald naar 20.000 werknemers, en de reorganisaties zijn nog niet klaar.

Doorgroeien gaat niet vanzelf, zegt Van Dijkhuizen. „We moeten er hard voor vechten.” Tegelijkertijd wil hij kritisch blijven over groeimogelijkheden. „Het gevaar van de goede economische situatie is dat je te veel risico gaat nemen, waar je dan een paar jaar later mee wordt geconfronteerd.” Grote overnames zijn dus niet waarschijnlijk, Van Dijkhuizen groeit liever stukje bij beetje.

Inmiddels is Van Dijkhuizen een jaar de hoogste baas. Daarvoor zat hij al vier jaar in het bestuur van ABN Amro als financieel directeur. Tijdens het interview leeft hij op als hij een technische uitleg geeft over hoe de bank zich beschermt tegen renteschommelingen. Nog altijd houdt Van Dijkhuizen van „de cijfertjes”. Maar hij vindt het nog leuker, zegt hij, om nu „het visitekaartje van de bank” te zijn. Dat hij als topman soms vervelende vragen krijgt voorgelegd, bijvoorbeeld als de president-commissaris opstapt, doet daar niks aan af. „Hiervoor kreeg ik soms vervelende financiële vragen.”