Aangenaam spookachtige retro-romantiek

Zoals de film ‘Call Me by Your Name’ de charme van een tienerliefde in de jaren tachtig schetst, vangt Palmbomen II, pseudoniem van de Nederlandse muzikant Kai Hugo, dat gevoel met geluid. Doffe drums, acid baslijnen, en trillende synthesizers geven je het gevoel te kijken naar een VHS-video met een suikerzoet vakantiedrama. Maar spookachtiger. ‘Het water stroomt maar in een richting,’ mijmert Cindy Savalas, het X-Files-karakter dat we nog kennen van zijn debuutalbum-openingstrack. Haar ijle vocalen zijn dit keer veel prominenter. Dat geeft een aangenaam naargeestig randje aan de zoete retro-romantiek, net als de botte, kale drums op ruwere tracks als ‘Pyrotechnomarco’ en ‘Disappointment Island’. Alles komt voorbij: van intens verlangen tot depressie, al smelt het na 22 nummers wel een beetje samen tot een brei. Memories of Cindy is sterk in concept en lekker camp; een fijne mistige droom met een dubbele lading.

Dance Palmbomen II Memories of Cindy ●●●●●