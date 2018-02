4,2 miljoen euro aan boetes voor woonfraude Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft in 2017 in totaal 4,2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor woonfraude. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2016, toen er 1,9 miljoen euro aan boetes werd uitgeschreven. Het overgrote deel van de 378 boetes het afgelopen jaar was voor het illegaal verhuren van appartementen aan vakantiegangers.

Door een groeiend aantal toeristen zijn vakantieverhuurplatforms de afgelopen jaren populairder geworden onder buitenlandse toeristen. Dat leidt tot illegale verhuur en overlast. Het aantal aangeboden appartementen en kamers op het grootste verhuurplatform Airbnb is volgens een rapport van de gemeente in 2017 “gestabiliseerd” en ligt nu op ongeveer 18.000.

Regels aangescherpt

Sinds eind vorig jaar is het verboden om woningen langer dan zestig dagen per jaar te verhuren via Airbnb. Volgens de gemeente houdt Airbnb zich aan de gemaakte afspraken en is de samenwerking succesvol. Zo heeft het platform vorig jaar 1.770 advertenties geblokkeerd omdat ze deze limiet hadden bereikt. In 2019 worden de regels verder aangescherpt: per 1 januari mogen Amsterdammers hun woning nog maar dertig dagen verhuren.

Andere verhuurplatformen hebben nog geen afspraken gemaakt met de gemeente. Airbnb zegt daarover teleurgesteld te zijn; de gemeente zou het aanbod van andere platformen onderschatten. Volgens het Amerikaanse bedrijf worden meer dan 10.000 Amsterdamse woningen aangeboden op andere verhuurwebsites.