17-jarige jongen opgepakt voor neerleggen handgranaat

Een arrestatieteam heeft een 17-jarige jongen opgepakt in verband met het neerleggen van een handgranaat bij café In The City in Amsterdam vorig jaar. De arrestatie vond dinsdagavond rond 20.00 uur plaats in de Amsterdamse buurt de Pijp, meldt de politie.

Op 8 februari 2017 werd de handgranaat achtergelaten op de deurmat van het grand café aan het Kleine-Gartmanplantsoen, vlak bij het uitgaansgebied Leidseplein en poptempel Paradiso. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte het onschadelijk. Het café werd daarna op last van de burgemeester voor onbepaalde tijd gesloten.

Meerdere handgranaten

De politie vermoedt dat de jongen tot dezelfde groep behoort die verantwoordelijk is voor het achterlaten van een handgranaat in de portiek van de Amsterdamse club Abe aan de Amstelstraat, bij het Rembrandtplein. Dat gebeurde een half jaar later, op 24 augustus 2017. Of de gearresteerde jongen ook hierbij betrokken was, is nog niet duidelijk. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Ook club Abe werd gesloten. Als voorwaarde voor heropening stelde de gemeente onder meer dat de vip-tafels in club Abe zouden verdwijnen.

Ook afgelopen maand werden op twee plekken in Amsterdam handgranaten achtergelaten. Een werd op 19 januari voor cocktailbar Suzy Wong Lounge aan de Korte Leidsedwarsstraat neergelegd en een ander werd vorige week aan de deurklink van een waterpijpshop aan de Jan Evertsenstraat gevonden. Beide locaties werden gesloten. De opgepakte jongen heeft hier niet mee te maken, volgens de politie.