Annemarie Heite van De Stille Beving wint Vrouw in de Media Award

Activist Annemarie Heite, van het project De Stille Beving heeft de Vrouw in de Media Award gekregen. Heite, die zich inzet voor slachtoffers van de Groninger aardbevingen kreeg 21 procent van de 15.000 stemmen. Met de jaarlijkse prijzen willen mediaplatform Vaker in de Media en sprekersbureau ZijSpreekt de aanwezigheid van vrouwelijke experts in de media bevorderen. Volgens het internationale genderonderzoek GMMP is 19,5 procent van de mensen in het nieuws een vrouw.