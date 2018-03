Samsung-topman vervroegd vrijgelaten in corruptiezaak rond voormalig president Park Geun-hye

Samsung-topman Lee Jae-yong, beter bekend als Jay Y. Lee, is maandagochtend vrijgelaten nadat zijn gevangenisstraf kort daarvoor in hoger beroep was opgeschort. De Zuid-Koreaan Lee zat sinds februari 2017 vast en werd in augustus veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder meer omkoping en verduistering. Hij ontkent alle aantijgingen.

Een lagere rechtbank achtte vorig jaar bewezen dat Lee persoonlijk betrokken was bij de omkoping van voormalig president Park Geun-hye en haar vriendin Choi Soon-sil. Choi ontving steekpenningen om de regering van Park te overtuigen in te stemmen met een fusie van twee bedrijven binnen de Samsung Group. Door deze fusie verkreeg Lee meer macht binnen Samsung. Het Openbaar Ministerie eiste twaalf jaar cel.

In hoger beroep oordeelde de rechter echter dat Lee’s betrokkenheid bij de deal met Choi een „passieve naleving van politieke macht” was. Hij is daarom vrijgesproken van omkoping en verduistering, maar werd wel schuldig bevonden op enkele andere punten.

De Samsung-topman is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van tweeënhalf jaar, met een proeftijd van vier jaar. Ook is het hem verboden Zuid-Korea te verlaten zonder toestemming van de rechter. Zijn advocaat heeft inmiddels laten weten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, meldde persbureau Reuters.

De affaire rond Lee is onderdeel van het grote corruptieschandaal dat leidde tot het afzetten van ex-president Park Geun-hye. Haar vertrouwelinge Choi kreeg drie jaar celstraf.

Lee is vicevoorzitter van Samsung en kan zijn werk bij het bedrijf weer oppakken. Zijn vader is officieel nog het hoofd van het elektronicabedrijf, maar vanwege zijn slechte gezondheid is hij sinds 2014 weinig actief. Verwacht wordt dat Lee zijn functie binnenkort weer zal overnemen.