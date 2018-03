Froome aan de start in Andalusië

Terwijl het onderzoek naar zijn positieve test in de Ronde van Spanje nog loopt, verschijnt Chris Froome aan de start van de Ruta del Sol. De kopman van Team Sky begint zijn seizoen op 14 februari in de etappekoers door Andalusië. Voorzitter David Lappartient van de internationale wielrenunie UCI had Sky opgeroepen om Froome uit de koers te houden totdat het onderzoek is afgerond. Omdat hij geen voorlopige schorsing kreeg, kan Sky Froome laten rijden. (ANP)