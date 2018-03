De bitcoin duikelt steeds sneller. De belangrijkste cryptomunt daalde afgelopen maand van 17.000 naar 6.700 dollar. In december was een bitcoin nog 20.000 dollar waard. De daling zette in na aankondigingen over strengere regulering. Dinsdag daalde de populairste cryptomunt eerst 20 procent, daarna wat minder. (NRC)