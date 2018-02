Twee bestuursleden motorclub Satudarah aangehouden

De politie heeft dinsdag in Tilburg twee bestuursleden van de motorclub Satudarah aangehouden. Het gaat om de landelijk penningmeester van de club en de penningmeester van het chapter in Eindhoven, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De landelijk bestuurder is een 40-jarige man uit Tilburg. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich schuldig zou maken aan afpersing, geweld, wapenbezit, drugshandel en witwassen. De politie heeft bij het doorzoeken van zijn woning de administratie, telefoons en hesjes van de motorclub in beslag genomen. De penningmeester van het chapter in Eindhoven is aangehouden voor witwassen.

Strafrechtelijke en civiele zaak tegen motorclub

Het zijn niet de eerste kopstukken die worden opgepakt. Vorige week vrijdag hield de Oostenrijkse politie de 52-jarige Michel B. aan, die op wintersportvakantie was in de Alpen. Hij is een van de oprichters van de motorclub en stond sinds oktober 2017 op de Nationale Opsporingslijst.

Volgens het OM is Satudarah, met honderden leden een van de grootste motorclubs van ons land, een criminele organisatie. Via een strafrechtelijke en een civiele zaak probeert het OM de motorclub te verbieden. Justitie zegt bewijs te hebben over geweld tegen ex-leden, drugssmokkel en het bezit van wapens.