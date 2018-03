Linzensoep is bij uitstek een soep die je elk jaargetijde kunt eten; in de zomer is hij lekker licht en in de winter verwarmend. De wortel en aardappel maken van deze versie een stevig, meer winters gerecht.

Snijd de uien, knoflook en worteltjes grof. Schil de aardappelen en snijd in dobbelsteentjes. Fruit de uien en knoflook in een soeppan in wat olijfolie. Voeg na 4 minuten de worteltjes en aardappelen toe. Bak die 3 minuten mee en voeg dan de tomatenpuree, paprika-, komijn-, chilipoeder en zout toe en bak op laag vuur 2 minuten mee.

Voeg nu de bouillon toe. Spoel de linzen een paar keer af in een zeef, laat uitlekken en voeg toe aan de bouillon. Kook alles ongeveer 25 minuten door.

De soep mag best dik worden, maar voeg indien nodig wat extra water toe. Haal de pan van het vuur, voeg de peterselie toe en pureer (de helft van) de soep met een staafmixer of in een blender. Hij hoeft niet helemaal glad te zijn. Serveer naar smaak met een scheutje extra vierge olijfolie, wat fijngesneden verse munt, een kneepje citroensap en eventueel wat chilivlokken.