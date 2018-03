VS ‘trekken troepen terug’ uit Irak nu aanvalsfase voorbij is.

De Verenigde Staten zijn begonnen met het verminderen van hun troepenaantallen in Irak. Dit heeft een Iraakse regeringswoordvoerder maandag gezegd. Manschappen zouden zijn overgebracht naar Afghanistan. Volgens de bevelhebber van de coalitie, de Amerikaanse generaal Jonathan Braga, is evenwel vooral sprake van een herschikking van troepen. Het Iraakse leger veroverde vorig jaar, met steun van een internationale coalitie onder leiding van de VS, de delen van Irak die in 2014 en 2015 door IS waren ingenomen. Nu IS in Irak niet langer een wezenlijke bedreiging vormt, zijn aanvalsoperaties niet langer de primaire focus, verklaarde Braga maandag. Ze zullen zich vooral bezig houden met de consolidatie. De Amerikanen hebben nu rond de 7.000 man in Irak. (AP, Reuters)