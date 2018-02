Straf tegen protestleiders Hongkong vervalt

Joshua Wong, het gezicht van de ‘paraplurevolte’ in Hongkong in 2014, hoeft niet de cel in. Dat heeft het hoogste gerechtshof van Hongkong bepaald. Een panel van vijf rechters oordeelde unaniem dat de vonnissen tegen Wong en twee mede-activisten moeten worden vernietigd. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. In november vorig jaar kwam Wong al op borgtocht vrij.

Joshua Wong, Nathan Law en Alex Chow kregen in 2014 wereldwijde bekendheid toen zij de zogenoemde paraplurevolte leidden. Hongkong heeft sinds zijn eenwording met China in 1997 een speciale status binnen dat land, onder het zogeheten ‘een land, twee systemen’-beleid. De demonstranten in de voormalig Britse kolonie eisten meer democratie, met als enige wapen een gele paraplu.Duizenden mensen gingen bijna drie maanden de straat op. De paraplu’s groeiden al snel uit tot het symbool van verzet tegen de machthebbers in Beijing. Veel jonge Hongkongers willen universeel kiesrecht, maar China wil niet dat Hongkong nog meer autonomie krijgt binnen de communistische Volksrepubliek.

Kritiek op eerdere straffen voor activisten

De drie protestleiders werden beschuldigd van illegale samenzwering tijdens de massale demonstraties in 2014. De nu 21-jarige Wong kreeg zes maanden cel opgelegd. Nathan Law, 24 jaar oud en de jongste gekozen politicus van Hongkong, werd veroordeeld tot acht maanden. De voormalige studentenleider Alex Chow (27) kreeg zeven maanden cel.

In augustus vorig jaar gingen tienduizenden mensen in Hongkong de straat op om te protesteren tegen de gevangenisstraffen. Ook internationaal klonk veel kritiek. Onder meer een groep vooraanstaande juristen waarschuwde in een brief dat de veroordelingen een ernstige bedreiging vormden voor de rechtsstaat in Hongkong.

Ondanks de vernietiging van de straffen tegen de drie protestleiders waren de vijf rechters in hun uitspraak wel degelijk kritisch. Zij benadrukten dat Hongkong een samenleving is waar de wet gehoorzaamd dient te worden en dat “toekomstige daders die zijn betrokken bij grootschalige, onwettige en gewelddadige demonstraties” zullen worden berecht op basis van strikte richtlijnen.