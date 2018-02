SpaceX

Ruimtevaart is nooit zonder problemen. Pas na zes jaar lukte het ruimtevaartbedrijf SpaceX - opgericht in 2002 - om een raket onbeschadigd te lanceren. Maar ook daarna ontplofte regelmatig een raket. Topman Elon Musk blijft echter vastbesloten: zonder fouten kunnen we ook niet leren. En zie: in 2015 wist SpaceX een verbijsterend kunstje te klaren: een rakettrap die achterwaarts weer landt op aarde, klaar voor hergebruik. Inmiddels heeft SpaceX al veel vrachten naar het ISS gebracht. Deze week is een nieuw spannend moment voor SpaceX, de proeflancering van de driedubbele raket Falcon Heavy, de zwaarste raket ooit, na de Saturnusraket die vijftig jaar geleden in het Apollo-maanproject werd gebruikt. Het kan misgaan, heeft Musk al gewaarschuwd. Maar daar leert SpaceX dan weer van.