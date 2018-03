Seedorf moet Deportivo redden van degradatie

Clarence Seedorf moet Deportivo La Coruña behoeden voor degradatie uit de Spaanse La Liga. Deportivo bevestigde maandag de komst van de oud-speler van Ajax, Sampdoria, Inter, Real, Milan en Botafogo en werd meteen aan de pers voorgesteld. Hij is een contract tot aan het einde van het seizoen overeengekomen. Op een vliegveld liet de oud-international weten uit te kijken naar zijn nieuwe functie. Deportivo La Coruña staat achttiende in de hoogste Spaanse voetbalklasse, die twintig clubs telt. De ploeg verloor vrijdag van Real Sociedad (0-5). Trainer Cristobal Parralo werd na die nederlaag ontslagen. Seedorf (41) was in 2014 een half jaar trainer van Milan en ook bij het Chinese Shenzhen FC was zijn verblijf in 2016 maar van korte duur. (NRC)