Verslavingszorg sluit zich aan bij zaak tegen tabaksindustrie

Tien verslavingszorginstellingen sluiten zich aan bij de aangifte in de zaak van onder meer twee ziekenhuizen tegen de tabaksindustrie. „Tabaksverslaving [...] is een verslaving die grote gezondheidsschade teweegbrengt en dikwijls de dood tot gevolg heeft”, stelt brancheorganisatie Verslavingskunde Nederland. Vorige week werd bekend dat de ziekenhuizen Antoni van Leeuwenhoek en het Universitair Medisch Centrum Groningen aangifte doen. GGZ-instelling Parnassia sloot zich hierbij aan. Ze hopen justitie zover te krijgen een strafzaak te beginnen tegen de vier grote tabaksproducenten in Nederland. De organisaties die de aangifte van Verslavingskunde Nederland onderschrijven, zijn onder meer Jellinek, Verslavingszorg Noord Nederland, Vincent van Gogh Instituut en Leger des Heils. (ANP)