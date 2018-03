World Khruangbin Con Todo El Mundo ●●●●●

Op roadtrips door Amerika, beginnend in hun eigen Texas, draaiden de leden van Khruangbin graag cassettes met Thaise funk en psychedelische rock. Was dat al een bijzondere combinatie, inmiddels hebben ze hun interesse uitgebreid naar alles wat er maar bij elkaar te scharrelen is in de grenzeloze muziekwereld. Op Con Todo El Mundo klinken Arabisch aandoende gitaren, kun je zowel Indiase als Mexicaanse invloeden ontdekken en komt er nog wel eens een Afroritme om de hoek. De drums en bas geven blijk van een zoektocht door oude platenbakken vol hiphop, soul en funk. Het Texaanse trio speelt alles op aangenaam eenvoudige wijze in. De liedjes zijn grotendeels instrumentaal, de vocalen blijven voornamelijk beperkt tot oehs en aahs. Het klinkt nog altijd als een landerige roadtrip, met een kofferbak vol cassettes van over de hele wereld.

Khruangbin speelt 10, 26 en 27 februari in Nederland.