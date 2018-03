Ecuador wil geen comeback Correa

Bijna tweederde van de Ecuadoranen heeft zondag in een referendum gestemd voor een grondwetswijziging die het aantal ambtstermijnen voor de president beperkt tot twee. De uitslag blokkeert een politieke terugkeer van voormalig president Rafael Correa (2007-2017). Het referendum was uitgeschreven door huidig president Lenín Moreno. Hij zei in een reactie dat „oude politici niet zullen terugkeren”. Moreno was lange tijd de rechterhand van Correa, maar raakte met hem in onmin. Via Twitter liet Correa, die de afgelopen tijd in België zat, weten dat de strijd doorgaat. „We kunnen zo’n schending van de Grondwet niet accepteren.” (Reuters)