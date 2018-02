President Malediven stort vakantieparadijs in chaos

Met het uitroepen van de noodtoestand en na de arrestatie van een oud-dictator en twee hooggeplaatste rechters is een politieke crisis in de Malediven in rap tempo aan het escaleren.

Al dagen is het onrustig binnen het eilandenrijk, dat met zijn 26 atollen vol paradijselijke stranden geliefd is onder toeristen. Aanleiding is een verrassende uitspraak van het Hooggerechtshof vorige week. Dat draaide de veroordeling terug van negen prominente politieke rivalen van president Abdulla Yameen. Onder hen Yameens belangrijkste opponent: zijn voorganger Mohamed Nasheed, die momenteel in Sri Lanka in ballingschap verkeert.

Ondanks internationale druk en protesten op straat gaf Yameen geen gehoor aan het vonnis om de gevangenen vrij te laten. In plaats daarvan kondigde de president maandagavond voor vijftien dagen de noodtoestand af en liet hij veiligheidstroepen het Hooggerechtshof in de hoofdstad Malé omsingelen. Hierbij werden de president van het Hof en een andere rechter gearresteerd op verdenking van corruptie. Eerder die avond werd ook Yameens halfbroer Maumoon Abdul Gayoom opgepakt. De oud-dictator, die dertig jaar aan de macht was in de Malediven en tegenwoordig tot de oppositie behoort, zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘het beramen van een staatsgreep’. Bijkomend detail: zijn zoon is een van de politiek gevangenen wier vrijlating door het Hof werd geëist.

In een televisietoespraak gericht aan de 400.000 eilandbewoners haalde de president dinsdagochtend hard uit naar de hoogste rechters die met hun uitspraak „het functioneren van de staat hebben ondermijnd”. Volgens Yameen zouden zij deel uitmaken van een complot om hem af te zetten. De noodtoestand, verklaarde hij, is nodig om dit verder te kunnen onderzoeken. Zo zijn onder meer het recht om te zwijgen en het recht om binnen 24 uur voor een rechter te worden gebracht tijdelijk geschrapt.

Parlement met reces

Het parlement, dat zich tegen de noodtoestand en de bijbehorende maatregelen kan uitspreken, is momenteel met reces. Vanuit de oppositie is dan ook woedend gereageerd. „Deze verklaring [van de noodtoestand, red.] door president Yameen is niets minder dan een zuivering. Een zuivering van de politieke oppositie, de rechterlijke macht en het parlement”, fulmineerde Eva Abdulla van de Maldivian Democratic Party via Twitter. Samen met alle andere leden van de oppositie ondertekende zij dinsdag een petitie waarin het parlement wordt opgeroepen de noodtoestand ongrondwettig te verklaren.

De explosieve uitspraak van het Hooggerechtshof kwam ondertussen ook voor Yameens tegenstanders als een verrassing, zegt journalist Mohamed Junayd van Maldives Independent, de website achter een reeks onthullingen over corruptie binnen de regering. „Het Hof was tot nu toe altijd op de hand van de president.”

Dat de rechters zich dit keer openlijk tegen Yameen leken te keren door de vrijlating van negen dissidenten te eisen, moet volgens Junayd „als een een enorme klap zijn aangekomen”. Vooral vanwege die ene dissident, Mohamed Nasheed. Deze politicus, die in 2008 de eerste democratisch gekozen president van de Malediven werd, maar later onder Yameen kwam vast te zitten, had al gezegd weer een gooi naar het presidentschap te willen doen. Later dit jaar zijn er verkiezingen in de Malediven.