Straf protestleiders Hongkong vervalt

Joshua Wong, het gezicht van de Paraplu-revolte in Hongkong in 2014, en twee medeactivisten hoeven niet de cel in. Dat bepaalde het hoogste gerechtshof van Hongkong. Vorig najaar kwam Wong op borgtocht vrij. Met Nathan Law en Alex Chow kreeg hij in 2014 mondiale bekendheid toen zij de ‘Paraplu-revolte’ leidden. De demonstranten in de voormalige Britse kolonie eisten meer democratie van Beijing. Ze droegen gele paraplu’s, het symbool van verzet tegen China. De drie werden beschuldigd van illegale samenzwering. Wong kreeg zes maanden cel, Law acht maanden en Chow zeven maanden cel. Dit leidde tot veel protesten. (Reuters)