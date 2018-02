Opnieuw Russische sporters in beroep tegen schorsing IOC

In een laatste poging hebben 32 Russische sporters beroep aangetekend bij het internationaal sporttribunaal CAS tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om hen niet toe te laten tot de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. Dat meldt het sporttribunaal dinsdag.

Vorige week hief het CAS de schorsing van 28 atleten op, omdat in hun ogen onvoldoende was bewezen dat de sporters werkelijk dopingzondaars zijn. Hun namen kwamen weliswaar voor in documentatie over de dopingprogramma’s, maar zij werden nooit positief getest.

In december maakte het IOC bekend dat Rusland wordt uitgesloten van de Olympische Winterspelen, vanwege een groots opgezet dopingprogramma bij de winterspelen in Sotsji. Een van de sporters die nu in beroep gaan, is shorttracker Victor An. Hij won bij de spelen van 2014 drie gouden medailles, op de 1.000 en 1.500 meter en de relay. Ook olympisch kampioen langlaufen Aleksander Legkov is een van de sporters die in beroep gaat.

De spoedzitting van het CAS waarin de bezwaren van de sporters worden behandeld, vindt woensdag plaats. Hierna zal het sporttribunaal zo snel mogelijk een besluit nemen.

Wanneer het CAS de schorsing van de sporters opheft, betekent dit niet automatische deelname aan de Olympische Winterspelen. IOC-voorzitter Tomas Bach noemde het besluit van het CAS om de schorsing van 28 atleten op te heffen teleurstellend. Een onafhankelijke commissie van het IOC sloot vijftien van de 28 vrijgesproken atleten uit van deelname, de overige dertien hadden hun carriere al beëindigd.

Bij de Winterspelen, die aanstaande vrijdag beginnen, mogen 169 Russische sporters onder neutrale vlag deelnemen. Deze sporters zijn nooit op enigerlei wijze in verband gebracht met doping.