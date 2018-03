Oosterhouter (18) opgepakt voor DDoS-aanvallen

De politie heeft donderdag een 18-jarige man uit Oosterhout aangehouden op verdenking van het plegen van een reeks DDoS-aanvallen in Nederland de afgelopen maanden. De Brabantse hacker zou onder meer de recente aanvallen op de Belastingdienst hebben uitgevoerd, aldus de politie in een verklaring maandag.

Het is nog niet duidelijk of hij alleen handelde, maar volgens de politie zijn de DDoS-aanvallen sinds zijn aanhouding gestopt. De woning van de verdachte is doorzocht. De politie heeft zijn computer en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek.

Bij een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) wordt een grote hoeveelheid internetverkeer gecoördineerd afgevuurd waardoor internetdiensten geblokkeerd worden voor gewone gebruikers.

Daders doen dit meestal met een netwerk van gekaapte computers of apparaten waardoor ze vaak lastig te vinden zijn.

Naast de Belastingdienst was ook DigiD onlangs het doelwit. Ook lagen websites van meerdere Nederlandse banken er de afgelopen weken soms uit na DDoS-aanvallen.

Het hoofd van het Team High Tech Crime van de politie Gert Ras zegt tegen NRC dat de onlinebank Bunq begin dit jaar aangifte deed tegen de verdachte. De bank was hem op het spoor gekomen na een aanval afgelopen september. In eerste instantie werd geen aangifte gedaan tegen de jongeman omdat die zijn excuses had aangeboden.

Omdat de verdachte toch verder ging met zijn DDoS-aanvallen, deed de onlinebank Bunq alsnog aangifte.

Politieman Ras zegt dat „meerdere onderzoeksmiddelen zijn ingezet om zicht te krijgen op zijn handel en wandel”. Vervolgens zou de politie een connectie met aanvallen op de Belastingdienst vorige week hebben gevonden.

Ook zou duidelijk zijn geworden dat de hacker verantwoordelijk was voor aanvallen op de internetsite Tweakers en internetaanbieder Tweak, waarna besloten werd hem aan te houden. De politie onderzoekt „of er een link is naar de recente DDoS-aanvallen op andere grote financiële dienstverleners”, zoals die op de websites van ABN Amro en ING vorige week.

Ras zegt dat onderzocht wordt of de verdachte alleen handelde. Hij sluit niet uit dat de Oosterhouter aanvallen door anderen „heeft aangewakkerd”. Over het motief van de verdachte is nog weinig duidelijk.

De politie heeft geen signalen gekregen van afpersing, de aanvallen hebben „meer het karakter van vandalisme, maar dan wel een heel ernstige vorm”. Dinsdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.