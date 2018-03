1.200 beveiligers Spelen in quarantaine door norovirus

De organisatie van de Olympische Spelen in Pyeongchang heeft 1.200 beveiligers in quarantaine geplaatst omdat het zeer besmettelijke norovirus bij 41 van hen is vastgesteld. Negenhonderd militairen zijn ter vervanging opgeroepen, meldt persbureau ANP. De uitbraak zou veroorzaakt zijn door een verontreinigde waterleiding in de accommodatie waar de beveiligers zaten. Het norovirus veroorzaakt ontstekingen in het darmkanaal en leidt tot een buikgriep die meestal tot vier dagen duurt. Veel voorkomende klachten zijn braken en diarree. De organisatie heeft ook maatregelen tegen de kou aangekondigd. Toeschouwers bij de openingsceremonie, op vrijdag 9 februari, krijgen een deken, muts en windjack. De temperatuur daalt naar verwachting tot onder het vriespunt (NRC).