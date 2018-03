Hof: geen beroep Saakasjvili tegen Porosjenko – nu dreigt uitzetting

De oud-president van Georgië Micheïl Saakasjvili wordt mogelijk Oekraïne uitgezet na een conflict met president Porosjenko. Op zijn Facebookpagina schrijft Saakasjvili dat het hof van beroep zijn zaak niet in behandeling heeft genomen, zodat het ministerie van Justitie verder kan werken aan mogelijke uitzetting. Saakasjvili kwam in september terug in Oekraïne, nadat hem de Oekraïense nationaliteit was afgepakt. Met zijn beroep wilde hij dit onwettig laten verklaren. „Dit is weer een beslissing van Porosjenko en niet van de rechtbank.” Als hij wordt uitgeleverd aan Georgië, wacht hem een rechtszaak wegens onder meer machtsmisbruik. In Oekraïne wordt hij verdacht van hulp aan een criminele organisatie – volgens Saakasjvili een poging om te voorkomen dat hij Porosjenko zou kunnen opvolgen. (NRC)