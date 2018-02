‘Nederland schendt onze mensenrechten’

Het besluit van het kabinet om het bestuur op Sint-Eustatius over te nemen staat gelijk aan een staatsgreep en zal op het eiland niet worden geaccepteerd. Dat zegt Clyde van Putten, leider van de Progressive Labour Party die de regeringscoalitie op het eiland aanvoert.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) besloot maandag dat Sint-Eustatius zichzelf niet langer kan besturen en dat er een regeringscommissaris moet worden aangesteld. Knops nam zijn besluit naar aanleiding van een onderzoek door een ‘commissie van wijzen’, die concludeerde dat er op Sint-Eustatius sprake is van wetteloosheid, vriendjespolitiek en financieel wanbeheer. Knops reist woensdag naar het eiland om zijn besluit toe te lichten. Van Putten is dinsdagavond nog steeds woedend over het besluit, en schreeuwt door de telefoon.

Wat is uw reactie op het besluit van het kabinet?

„Wat de Nederlandse regering maandag heeft besloten is een grove schending van de mensenrechten van de bewoners van Sint-Eustatius. Het is een staatsgreep, een vorm van state-sponsored terrorism.”

Het besluit is niet zomaar genomen. Het rapport van de commissie van wijzen is vernietigend.

„Ik accepteer dat rapport niet, er staat vooral geroddel in. Ik lees nergens bewijzen van de beschuldigingen. We hebben de laatste jaren veel gedaan om verbeteringen door te voeren, ook op financieel gebied. En we hebben voorgesteld met Nederland om tafel te gaan. Maar daar kwam geen reactie op. Nederland heeft zijn eigen koloniale agenda.”

U hebt niet met de commissie willen praten. Waarom niet?

„Nee, want Nederland is de afspraken niet nagekomen. Nederland zou één lid van de commissie mogen aanwijzen, Sint-Eustatius de andere. Dat is vervolgens niet gebeurd. Refunjol (Fredis Refunjol, een van de leden van de commissie, red.) heeft nog gevraagd in het geheim met mij te spreken, maar dat heb ik uit principe geweigerd. De commissie heeft vooral met mensen van de oppositie gesproken. Het rapport is vooringenomen.”

Waarom zijn de verhoudingen tussen Nederland en Sint-Eustatius zo verziekt?

„Dat moet je aan Nederland vragen, zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Den Haag moet beseffen dat we niet meer in de koloniale tijd leven.”

U zei vorig jaar nog dat Nederlandse militairen verbrand moeten worden.

„Die uitspraak is uit z’n context gehaald. Plasterk (Ronald Plasterk, de vorige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, red.) heeft aangifte gedaan, maar de aanklager heeft gezegd dat er onvoldoende bewijs is. In Nederland zijn ook genoeg politici die beledigende uitspraken doen zoals Geert Wilders. En mensen als André Bosman (Kamerlid VVD) en Ronald van Raak (Kamerlid SP) beschuldigen ons van corruptie. Ze moeten de hand in eigen boezem steken.”

Knops komt woensdag naar Sint-Eustatius. Wat gaat u nu doen?

„We zullen zien wat er gaat gebeuren. Wat er ook gebeurt, Nederland is verantwoordelijk. Wij zullen geen instructies van een regeringscommissaris accepteren, want wij hebben hier niet voor gekozen. Hoe we de beslissing gaan aanvechten ga ik nog bepalen, maar we zullen ons verzetten. Als Knops een man is, schrijft hij direct nieuwe verkiezingen uit. Laat de bevolking maar spreken.”