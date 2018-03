Constitutionele crisis in archipel de Malediven

De Malediven zijn in de greep van een ernstige constitutionele crisis. Maandag heeft president Abdulla Yameen voorlopig de noodtoestand uitgeroepen. Enkele uren na de bekendmaking omsingelden militairen het Hooggerechtshof, dat vorige week concludeerde dat gevangen oppositieleiders van de eilandengroep in de Indische Oceaan moesten worden vrijgelaten. Ook moest een veroordeling van ex-president Mohamed Nasheed worden ingetrokken. Hij werd in 2008 de eerste democratisch verkozen president maar verloor in 2013 van Yameen. Yameen weigerde aan het vonnis gehoor te geven. Sindsdien is het zeer onrustig op de paradijselijke archipel. (AP)