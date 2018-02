Liever meer verlof dan een auto van de zaak

Hoe zorg je als werkgever dat een getalenteerde kandidaat voor jou kiest en niet voor de concurrent? Idee: investeer in een goede werk-privébalans voor werknemers. Dat vinden hoogopgeleiden namelijk steeds belangrijker, blijkt uit onderzoek. Uit de jaarlijkse ondervraging van uitzendorganisatie Walters People onder bijna duizend Nederlanders blijkt dat zij een goede werk-privébalans op nummer één zetten bij het uitzoeken van een nieuw baan, gevolgd door fijne collega’s en een inhoudelijk uitdagende functie.

Ook uit recent onderzoek van HR-dienstverlener Raet blijkt dat Nederlandse werknemers een goede verdeling tussen werk en vrije tijd belangrijk vinden. In hun jaarlijkse onderzoek onder 1.400 medewerkers wordt de werk-privébalans door 62 procent van de ondervraagden als belangrijke factor voor werkgeluk genoemd en het vaakst op nummer één gezet.

Lees ook dit interview met Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, over het combineren van taken: Werken, zorgen, leren: waar blijft de tijd?

Maand vaderschapsverlof

Geld is voor de huidige zoekende werknemer kortom geen dealbreaker meer, aandacht voor het leven naast het werk des te meer. En dus kunnen werkgevers goede sier maken met regelingen die dat faciliteren. Zo kondigde ING afgelopen zomer een cao aan, waarin werkende vaders een maand betaald vaderschapsverlof krijgen, en lieten ook Microsoft en ABN Amro vorige maand weten ruimere verloven voor vaders te zullen bieden.

Laura den Dulk, die als hoofddocent bestuurskunde en sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam onderzoek doet naar de werk-privébalans in verschillende type organisaties en landen, kan wel een verklaring geven voor de toegenomen aandacht voor een beter evenwicht tussen werk en privé. „Nu de markt weer aantrekt en voor hoogopgeleide werknemers een goed salaris en uitdagend werk vanzelfsprekend is, kunnen zij gaan nadenken over wat ze daarnáást nog allemaal willen. Tijdens de economische crisis hielden mensen zich stil en was je blij dat je een baan had. Nu hebben werknemers meer ruimte hun wensen kenbaar te maken.”

Dat werknemers die eisen kunnen stellen is volgens Den Dulk overigens wel een teken van welvaart, maar niet zozeer van luxe. „Een goede balans tussen werk en privé is gewoon noodzakelijk. De dertigers van nu komen het hoogst uit in de cijfers over overspannenheid en burn-outs. Ze moeten allemaal hard werken, maar hebben in andere domeinen van het leven ook hun verplichtingen: de zorg voor kinderen of een ouder, vrijwilligerswerk in onze participatiemaatschappij.” Bovendien maakt digitalisering en globalisering de grens tussen werk en privé intussen steeds vager. „In het weekend je mail checken of ’s avonds bellen met Azië omdat het daar dan dag is, is voor steeds meer mensen volstrekt normaal.”

Lees ook: wat is er wetenschappelijk bekend over de oorzaken van burn-out? En vijf andere vragen

Den Dulk denkt daarom dat werkgevers zich kunnen onderscheiden door de mogelijkheid tot het opnemen van een betaald zorgverlof te bieden. „Je kunt als werkgever bijvoorbeeld zeggen: we passen je werktijden aan, aan de situatie thuis.” Ook bestaat er zoiets als een calamiteitenverlof: de mogelijkheid weg te kunnen als je kind ineens ziek blijkt te zijn. Den Dulk: „Dat zijn toch allemaal pluspunten als je moet kiezen tussen verschillende banen.”

Maar ze plaatst ook een kanttekening bij zulke verloven: „Binnen bedrijven moet het niet alleen blijven bij regelingen, er moet ook een cultuurverandering plaatsvinden. Leuk natuurlijk dat je als vader een maand betaald vrij kunt krijgen als je kind is geboren, maar als je collega’s je vervolgens zien als ‘minder carrièregericht’ als je die dagen daadwerkelijk opneemt, hebben we er nog niks aan.”