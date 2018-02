‘Koud? Het zijn de Winterspelen, hè’

Of de organisatie van de Winterspelen in Pyeongchang is goed voorbereid, of zij achtte een uitbraak van het norovirus zeer waarschijnlijk. Aan voorzorgsmaatregelen in ieder geval geen gebrek. In de schaatshal Gangneung Oval is op vitale plekken een stickertje geplakt met gedetailleerde instructies. De belangrijkste aanbeveling: minimaal dertig seconden de handen onder een koude kraan goed met zeep wassen. Schijnbaar was die boodschap niet aan iedereen besteed, want woensdag sloeg de organisatie groot alarm: het norovirus is uitgebroken!

Onmiddellijk werden de drie besmette bewakers van een particulier beveiligingsbedrijf en 41 ‘verdachte collega’s’ uit de olympische zones verwijderd. De overige circa 1.200 beveiligers zijn uit voorzorg in quarantaine ondergebracht en vervangen door negenhonderd militairen, die nu alle twintig olympische accommodaties bewaken. De organisatie handelde snel en adequaat, omdat drie besmette veiligheidsmensen in het atletendorp werkzaam waren en de angst voor een uitbraak van het virus onder sporters groot was.

Het norovirus, een zeer besmettelijke buikgriepvirus dat gepaard gaat met diarree, misselijkheid en braken, kan in medische zin geen kwaad, vertelt de Nederlandse ploegarts Cees-Rein van den Hoogenband, maar kan wel de olympische deelname van sporters bedreigen want „je bent er even goed ziek van”.

De Nederlandse ploeg neemt geen extra maatregelen, een infectieprotocol werd al gevolgd. Van den Hoogenband nam nog wel contact op met het volksgezondheidsinstituut RIVM en de universiteitsklinieken, die bij het opstellen van dat de voorschriften geraadpleegd zijn. Hun advies: het protocol naleven. „Dat deden we toch al”, stelt de ploegarts nuchter vast.

Geruststellend voor de sporters is dat de besmettingshaard is gelokaliseerd en er stevige maatregelen zijn genomen. De uitbraak is ontstaan in een trainingscentrum voor bewakingspersoneel. Daar verblijven de veiligheidsbeambten in kamers van zes of tien personen. Volgens het ministerie van Gezondheid is het norovirus in het drinkwater, douches en waterbassins waargenomen.

Gaten in de bewaking

De komst van militairen heeft wel de zorg over de veiligheid vergroot. Zij zijn minder gespecialiseerd dan goed opgeleide bewakers, waardoor volgens de krant The Korea Times op sommige plekken niet van alle bezoekers de tassen worden gecontroleerd of de persoonsbewijzen grondig gescreend. Nu vallen de bezoekersaantallen nog mee, maar als de militairen ook tijdens de Spelen gehandhaafd blijven, vreest de organisatie voor gaten in de bewaking.

Zover hoeft het niet te komen als de quarantainetijd van drie dagen succesvol verloopt. Dan kunnen vrijwel alle veiligheidsmensen op hun post terugkeren. Intussen checken de gezondheidsautoriteiten het grondwater, vlees en vis op het norovirus. Als sprake is van een infectie, sluiten de autoriteiten zowel de watertoevoer als de distributie van etenswaar af.

Een volgend probleem voor de organisatie doet zich vrijdag bij de openingsceremonie voor. Hoewel er afnemende kou wordt voorspeld, kan het vooral in de bergen rond Pyeongchang gemeen koud zijn; het kwik daalde er tot twintig graden onder nul. Hoe dan ook hebben de Zuid- Koreanen maatregelen genomen. De bezoekers krijgen onder meer een deken, hoed en windjack.

Ook over deze ‘dreiging’ maakt Van den Hoogenband zich niet druk. „Het zijn wel de Winterspelen, hè. We moeten ook niet overmatig klagen. De organisatie heeft ons verzekerd dat de sporters zo warm mogelijk worden gehouden in hallen en de wachttijden buiten worden geminimaliseerd. En we hebben dikke kleding.”