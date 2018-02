Kopstuk ABN Amro weg na conflict over ‘leiderschapsstijl’

Kritiek op haar functioneren heeft Olga Zoutendijk doen besluiten vroegtijdig op te stappen als president-commissaris van ABN Amro. Dat erkent de bank na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Zoutendijk, die nog geen twee jaar in functie is, zou zich te veel gedragen als bestuursvoorzitter en te weinig als toezichthouder, haar eigenlijke rol.

Maandagavond kondigde ABN Amro het vertrek van Zoutendijk aan. Dinsdagochtend bevestigde de bank dat „interne discussie over Zoutendijks stijl van leiderschap” heeft meegespeeld bij haar vertrek. Dat ABN Amro zich daarover uitlaat is opvallend. Vaak gunnen grote ondernemingen hun topfunctionarissen een ‘koninklijke’ aftocht, ook in geval van conflict.

Volgens het FD zat de onvrede diep en werd die breder gevoeld dan binnen de bank alleen. De Nederlandsche Bank zou onderzoek hebben gedaan naar het functioneren van Zoutendijk, na verscheidene klachten. Het ministerie van Financiën zou ongelukkig zijn over de wijze waarop Zoutendijk de opvolging van Gerrit Zalm heeft geleid.

De zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter is in 2016 namelijk ontaard in chaos. In september van dat jaar kondigde de bank aan dat Zalm zou vertrekken als bestuursvoorzitter, terwijl een opvolger nog niet was gevonden. Dat is ongebruikelijk. Bronnen in en rond de bank suggereerden tegenover NRC dat Zoutendijk zélf aasde op de post van bestuursvoorzitter, terwijl ze als president-commissaris ook verantwoordelijk was voor die benoeming.

‘Kwalijke rol’

In het FD spreekt Gerrit Zalm zich nu openlijk uit over Zoutendijk. „Naar mijn mening is het een ongelukkige benoeming geweest die de bank schade berokkent.” Vooral haar rol bij zijn opvolging acht Zalm „kwalijk”. „Ik denk niet dat ze zal veranderen.”

Zelf heeft Zoutendijk in 2016 in een interne verklaring laten weten dat ze geen kandidaat was voor het bestuursvoorzitterschap. Ze is het ook niet geworden. Kees van Dijkhuizen, destijds financieel directeur, promoveerde in 2017 tot hoogste baas.

Sinds de raad van commissarissen onder Zoutendijks leiding staat, zijn vijf van de zeven bestuurders uit het team van Zalm vroegtijdig vertrokken. Caroline Princen moest in oktober 2016 weg omdat de commissarissen haar functie binnen het bestuur wilden schrappen. Chris Vogelzang is in februari 2017 per direct opgestapt, vanwege een reorganisatie van de bovenste laag van de bank. Vogelzang werd lang gezien als de kroonprins die Zalm zou opvolgen.