Gebruik liever ‘peoplekind’, dan ‘mankind’ legt premier Trudeau aan Canada uit

De Canadese premier Justin Trudeau staat bekend om zijn geloof in genderneutraliteit. Zelden laat Trudeau, die zichzelf omschrijft als een feminist, een kans onbenut om gelijkheid van de seksen uit te dragen.

Volgens velen schoot hij daarbij vrijdag echter door naar het absurde toen hij een jonge vrouw maande het woord ‘mankind’ te vervangen door ‘peoplekind’. Dat getuigt van meer inclusiviteit, zei de premier belerend – tot ontsteltenis van het internet, dat de les van Trudeau flink op de korrel neemt.

Het incident deed zich voor tijdens een ontmoeting met studenten in het Canadese Nanaimo. Een jonge vrouw stelde een vraag over overheidssteun aan religieuze hulporganisaties, en zei dat „moederliefde de toekomst van de mensheid zal veranderen”. Ze gebruikte het woord ‘mankind’.

„We zeggen liever ‘peoplekind’, niet per se ‘mankind’”, onderbrak Trudeau haar. De vraagsteller ging lachend akkoord en het jonge publiek applaudisseerde. „We kunnen allemaal van elkaar leren”, zei Trudeau, een voormalige leraar, triomfantelijk – ook al is ‘peoplekind’ geen woord (‘humankind’ is dat wel).

Gebruikers van Twitter waren minder enthousiast. „Onze premier in al zijn wijsheid”, schreef de Canadese provocateur Jordan Peterson. Anderen noemden Trudeau „schijnheilig” en een cuck, de rechts-populistische term voor een verwijfde man. Fox News bracht Trudeau spottend in beeld met een Canadese vlag en het woord ‘peoplekind’.

Anderen vonden de opmerking van de premier, die op zijn tournee van ontmoetingen met Canadezen herhaaldelijk onder vuur ligt, getuigen van wereldvreemdheid, of vroegen zich af of hij een grap maakte (dat leek niet het geval).

Genderneutraliteit staat hoog op de agenda in Canada. Vorige week werd het volkslied, O Canada, wettelijk genderneutraal gemaakt door de regel „In all thy sons command” officieel te vervangen door „In all of us command”.