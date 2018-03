Minister Koolmees (D66) schrapt exameneis voor nieuwkomers

Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) schrapt dat zogenoemde ‘eindgesprek’ omdat inburgeraars daar nu 15 weken op moeten wachten – door een tekort aan examinatoren. In een brief aan de Tweede Kamer noemt Koolmees de wachttijd „onacceptabel”. Volgens de minister is het „bijzonder moeilijk” om aan gekwalificeerde examinatoren te komen. De inburgering bestaat nu uit zes onderdelen: lezen, schrijven, spreken, luisteren, kennis van Nederland en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Nieuwkomers krijgen er drie jaar de tijd voor. Door de komst van grote aantallen asielzoekers in 2015 en 2016 zijn er wachttijden ontstaan bij de examens voor de inburgering. (NRC)