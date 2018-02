Identiteit juryleden in zaak-El Chapo beschermd

De juryleden die moeten beslissen over de veroordeling van de Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’ blijven anoniem. De Amerikaanse rechtbank heeft maandag het verzoek van de openbaar aanklager daartoe ingewilligd, melden onder meer persbureaus AP en Reuters dinsdag. Hun identiteit zal om veiligheidsredenen voor de verdachte, zijn advocaten, justitie en de pers geheim gehouden worden.

El Chapo, de bijnaam van de Mexicaanse kartelbaas Joaquín Guzmán, wordt verdacht van drugshandel en het leidinggeven aan het Sinaloa-kartel. Volgens de rechtbank in Brooklyn zijn er duidelijke aanwijzingen dat Guzman bereid is de juryleden iets aan te doen om te voorkomen dat hij veroordeeld wordt:

“Dat een groot deel van de aantijgingen te maken hebben met moord en doodslag op en ontvoering of marteling van mogelijke getuigen, of mensen van wie vermoed wordt dat ze de politie helpen, maakt de zorgen van de overheid buitengewoon pregnant.”

Bezwaren

Het blijft geheim wie de juryleden zijn, waar ze wonen en waar ze werken. Federale politiemensen, U.S. Marshals, vervoeren ze van en naar de rechtbank. Ook daar worden ze voor de buitenwereld afgeschermd. Dat alles moet voorkomen dat ze kunnen worden geïntimideerd of belaagd.

Guzmans advocaat Eduardo Balarezo had bezwaar tegen een anonieme jury. Die zou de indruk wekken dat hij een gevaarlijk man is en daarmee de onschuldpresumptie in gevaar brengen. Ook zou de verdediging zich er op die manier niet van kunnen verzekeren dat de jury onpartijdig is. De raadsman stelde voor dat de identiteit geheim gehouden zou worden voor het aanwezige publiek en de pers, maar wel bekendgemaakt zou worden aan El Chapo en zijn verdediging zelf. Dat zou een “eerlijk compromis” zijn, betoogde Balarezo volgens AP.

150.000 doden

El Chapo gaf leiding aan een van de belangrijkste kartels van Mexico, het Sinaloa. Hij zou daarmee een spil geweest zijn in de bloedige drugsoorlog die in de afgelopen tien jaar aan 150.000 mensen het leven heeft gekost. Vorig jaar was het bloedigste jaar uit de geschiedenis van het land. Er werden ruim 29.000 mensen vermoord, het leeuwendeel hiervan is drugsgerelateerd.

De 60-jarige topcrimineel werd in januari 2016 opgepakt na een politie-inval in zijn onderduikadres. Daar hield hij zich schuil nadat hij een half jaar eerder was ontsnapt uit een zwaarbewaakte Mexicaanse gevangenis. Een jaar geleden werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het proces tegen Guzman begint waarschijnlijk in september.

Correctie (06-02-2018) In een vorige versie stond dat er vorig jaar door doodslag en moord 78.000 om het leven kwamen. Dat is onjuist. In 2017 werden ruim 29.000 mensen vermoord.