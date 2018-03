Holland Festival maakt programma bekend: van George Benjamin tot FC Bergman

De Franse theaterregisseur Caroline Guiela Nguyen, de Frans-Vietnamese choreografe Anne Nguyen en de Franse regisseur Mohamed El Khatib zijn de namen van de voor Nederland nieuwe kunstenaars die het Holland Festival dit jaar introduceert. Dat maakte het festival deze dinsdag bekend.

Het internationale festival, dat zich richt op vernieuwende kunst, programmeert op diverse Amsterdamse locaties traditioneel een mengeling van gevestigde namen en aanstormend talent. De 71ste editie biedt wat dat betreft een vertrouwd beeld.

Installatie Steve McQueen

Het drie weken omvattende programma opent op 7 juni met een multimediaal concert, met muziek van Morton Feldman en Marcus Schmickler, uitgevoerd door het Duitse Ensemble Musikfabrik, met medewerking van Cappella Amsterdam.

De Nederlandse choreograaf Arno Schuitemaker en muzikant Colin Benders spelen voor het eerst op het Holland Festival. De Oscar-winnaar en beeldend kunstenaar Steve McQueen presenteert zijn video-installatie End Credits, over de Amerikaanse activist, zanger en communist Paul Robeson. Componist in focus de Brit George Benjamin, die geldt als één van de belangrijkste componisten van zijn generatie.

Van oudsher kent het festival bijzondere vormen van samenwerking. Het Metropole Orkest treedt op in Carré met solisten van The Syrian Big Band, met een nieuwe compositie van Calliope Tsoupaki voor de Syrische klarinettist Kinan Azmeh en de Nederlandse trompettist Eric Vloeimans. Het Armeense Gurdjieff Ensemble speelt samen met het Syrische ensemble Hewar.

Nieuwe opera George Benjamin

Verwacht hoogtepunt en al uitverkocht is Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, dat voor het eerst geen Pina Bausch opvoert, maar met een nieuwe avondvullende productie komt van Dimitris Papaioannou: Neues Stück 1.

Van componist-in-focus George Benjamin wordt de nieuwe opera Lessons in Love and Violence uitgevoerd bij De Nationale Opera. Zijn eerder opera Written on Skin wordt semi-concertant uitgevoerd door onder meer het Mahler Chamber Orchestra. In de Holland Festival Proms is zijn werk Sometime Voices te horen, uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. George Benjamin treedt ook zelf op. De zwijgende film Der müde Tod zal hij improviserend begeleiden op piano in de grote zaal van Tuschinski.

Kronos Quartet

Terugkerende gast is het Kronos Quartet, dat onder meer met de Iraanse zangeres Mahsa Vahdat en basgitarist Jherek Bischoff speelt en optreedt met het Malinese Trio Da Kali. Tijdens de Holland Festival Proms klinkt een wereldpremière van de IJslandse componist Daníel Bjarnason voor twaalf concertvleugels en twaalf hoorns.

Het Hadra-koor Ensemble Rhoum El Bakkali uit Marokko treedt er op met het Amsterdams Andalusisch Orkest en Orchestre Temsamani en het festival-in-een-festival sluit af met een hommage aan Blackstar, het laatste album van David Bowie, met gastzangeressen Anna Calvi, Laetitia Sadier (Stereolab) en Soap&Skin.

Romeinse tragedies: in reprise

De Duitse topregisseur Christoph Marthaler keert terug bij het Holland festival met een nieuwe voorstelling en National Changgeuk Company of Korea en de Singaporese regisseur Ong Keng Sen komen met Trojan Women. De Warme Winkel en het Nederlands Kamerkoor maken samen de muziektheatervoorstelling Gesualdo over de gelijknamige waanzinnige Italiaanse componist. Uit België komt theatercollectief FC Bergman, voor het eerst in het festival. Regisseur Caroline Guiela Nguyen presenteert Saigon, een van de festivalhits van Festival d’Avignon 2017. Mohamed El Khatib komt met drieënvijftig voetbalsupporters van het Noord-Franse Racing Club de Lens naar Amsterdam om te vertellen over clubliefde in het documentaire theaterstuk Stadium.

Er is ook een reprise, zeldzaam voor Het Holland festival. Romeinse tragedies van Toneelgroep Amsterdam uit 2007 wordt opnieuw opgeveord, omdat het de grote favoriet is van scheidend directeur Ruth Mackenzie: een afscheidscadeautje. (NRC)

Holland Festival: 7/6 t/m 1/7.Info: hollandfestival.nl