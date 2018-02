Gijp wappert met de RTL-contracten

Hij zei: kom eens even aan de keukentafel zitten. Zij dacht: foute boel, want we zitten altijd op de bank. Inderdaad: er was een ander. Een week later had de man van Loes zijn biezen gepakt. Hij heeft nooit meer een arm om haar heen geslagen. Zulke trieste keukentafelgesprekken komen vaak voor. Per jaar worden 12.000 Nederlandse huwelijken ontbonden op verzoek van één partner.

Vijf verlatenen (een van hen verliet haar gezin voor Peter, maar werd later door Peter gedumpt) werden geportretteerd in de documentaire Verlaten die BNNVARA maandag uitzond. Het leidde tot veel verhalen over donderslagen bij heldere hemel en treurige metaforen. „Het voelt alsof je langs de weg bent blijven liggen en iedereen gewoon verder gaat.”

Geen programma waar je van weg durft te zappen, dat voelt als adding insult to injury. Maar ik moest werken: tegelijkertijd was bij RTL het vaag voetbalgerelateerde praatprogramma Voetbal Inside bezig aan de eerste uitzending sinds René van der Gijp vrijdag een blonde pruik had opgezet om de draak te steken met de Vlaamse televisiepresentator Bo (voorheen Boudewijn) van Spilbeeck.

Niet flauwer of smakelozer dan datgene waar de mannen al jaren vorstelijk voor worden beloond door de commerciële omroep, maar ditmaal begon een van de sponsoren zijn handen in onschuld te wassen. Van der Gijp vertelde ‘een paar belletjes’ gehad te hebben van de directie met het verzoek om te vertellen dat hij niets tegen transgenders heeft. „We zijn helemaal doorgeslagen in dit land”, analyseerde hij.

Daarna werd het interessant, omdat hij zelf ook een beetje leek door te schieten. Van der Gijp begon opzichtig met zijn contract te zwaaien en met dat van zijn collega’s Wilfred Genee en Johan Derksen. „Daar zijn wij inmiddels met z’n drieën wel achter, dat we denken: we kappen er lekker mee. Wat moet ik met dat gezeik aan mijn kop?” Die contracten schijnen nog drie maanden door te lopen, maar de contouren van een vechtscheiding tussen de heren en de ‘zenderbaasjes’ (dixit Derksen) van RTL tekenen zich af.

Met die gedachte keerde ik weer terug naar de scheidingsslachtoffers in Verlaten. Daar was de verlaten Rike inmiddels vol vuur aan het vertellen over wat haar was aangedaan toen haar man na een kwart eeuw besloten had haar ‘weg te bonjouren’. „Háár jurkjes hangen nu in mijn kast, in de kast die we nog samen hebben opgeknapt.”

Het zijn geen verrassende gevoelens, maar Rike verwoordde ze met zoveel overtuiging dat je zin kreeg om bij haar ex langs te gaan om hem de waarheid te zeggen. Al kun je stellen dat deze film, waarin de ‘daders’ buiten beeld bleven, óók als een soort wraakoefening kan fungeren.

In het zwembad was ze ‘die andere vrouw’ eens tegengekomen. Rike zwom in baan drie, zij kwam haar in baan vier met een grijns tegemoet. Vies wijf, had ze gesist. Hoort niet, natuurlijk. Maar ja: „Ga dan ook in baan 10 zwemmen!”

De scheiding is al een tijd achter de rug als Rike gaat verhuizen. Kordaat stapt haar zus op de vensterbank af: „Die plant, daar moet je vanaf. Die is hartstikke dood.” Rike protesteert, ze ziet nog twee groene blaadjes. „Echt, je hebt alleen nog wat aan de pot”, drukt de zus door. Rike: „Maar ik voel er nog wat bij!”

Het was de scène van de avond, die beide programma’s samenvatte. Want dat is wat Voetbal Inside inmiddels geworden: een vergeelde plant waar een enkeling nog een paar groene blaadjes aan kan ontdekken. Misschien hebben ze nog wat aan de pot.