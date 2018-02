Frasier-acteur John Mahoney overleden

De Amerikaanse acteur John Mahoney, bekend van de comedyserie Frasier, is zondag op 77-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Chicago na een kort ziekbed. Dat heeft zijn manager maandag bekendgemaakt, meldt persbureau AP.

Mahoney speelde Martin Crane, de onpretentieuze vader van de hoogdravende psychiaters Frasier en Niles Crane, in de hitserie, die werd geproduceerd van 1993 tot 2004. De gehandicapte oud-politieman zat doorgaans op een kapotte leunstoel die uit de toon viel in het deftige appartement in Seattle van Frasier, gespeeld door Kelsey Grammer. Vergezeld van zijn hond Eddie nam hij de pretenties van zijn zoons op een ontwapenende manier op de korrel.

Mahoney, geboren in het Britse Blackpool, trok in zijn jonge jaren naar de VS. Hij diende in het Amerikaanse leger, en werd pas na zijn 40ste actief als acteur. Op uitnodiging van de acteurs John Malkovich en Gary Sinise sloot hij zich in 1979 aan bij het theatergezelschap Steppenwolf. Mahoney had een carrière van 39 jaar in het theater en won in 1986 een Tony Award voor zijn rol in het toneelstuk The House of Blue Leaves.

Maar hij verwierf zijn grootste bekendheid met zijn rol in Frasier, waarvoor hij een prijs kreeg van het Screen Actors Guild. Ook werd hij genomineerd voor twee Golden Globes en twee Emmy’s. Naast zijn werk voor televisie verscheen hij in films als The American President, Eight Men Out, en In the Line of Fire.

De actrice Peri Gilpin, die Roz Doyle speelde in Frasier, tweette een foto van Mahoney die zong bij haar huwelijk. ,,Hef een glas op John”, schreef ze: