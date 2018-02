Forum voor Democratie ruziet over partijdemocratie

Forum voor Democratie royeert twee leden. Beide Kamers stemmen vandaag met spoed over Sint Eustatius. En het donordebat continues.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

FORUMSE TWISTEN: Heibel bij Forum voor Democratie, dat gisteravond opeens een persbericht uitdeed over het royement van twee leden. Een van hen is oud-VVD-politicus Robert de Haze Winkelman, die door de nieuwe partij vorig jaar triomfantelijk werd binnengehaald en onder andere de selectie van de Tweede Kamer-lijst deed. Volgens FvD hadden de twee geprobeerd om het partijbestuur over te nemen. De partij was daarna niet bereikbaar voor een toelichting. Op Twitter liet De Haze Winkelman zich al luid horen over de “bloody shame” en het “schrikbewind”. Tegen Tom-Jan Meeus sprak hij zijn vrees uit dat de partij richting de gebrekkige democratie van de PVV gaat. Meeus zelf herkent vooral een andere partij: de LPF.



Wetenschappelijk debat: De rel komt voor FvD op een ongelegen moment, met nog minder dan twee maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen. Baudet had vast liever de aandacht op zijn aangifte tegen minister Kajsa Ollongren gehouden. Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is die kansloos: “Elke eerstejaars rechtenstudent kan je vertellen dat dit niet in de buurt komt van smaad en laster.” Strafpleiter en FvD-Kamerlid Theo Hiddema denkt daar anders over. In De Telegraaf kondigt hij vandaag aan dat als het OM weigert te vervolgen, hij een artikel-12-procedure begint. Hiddema reageert ook op de aanleiding van de kwestie: de uitspraken van een FvD-kandidaat over het verband tussen ras en IQ. “Nou, wat is daar nou weer mis mee? Dat is al lang bewezen. Dat is wetenschap.”

BESCHADIGDE BETREKKINGEN I: Tijdens de bespreking van de donorwet werd vorige week ergens over gesmiespeld in de wandelgangen van de senaat. Gisteren bleek waarover precies: Nederland grijpt in op Sint Eustatius en neemt het gezag over. De “zwaarst mogelijke maatregel” volgt op een vernietigend rapport over de bestuurscultuur op het eiland. Niet vaak ging een voorstel zo snel door beide Kamers: vandaag stemmen zowel de Tweede als Eerste Kamer erover. Vermoedelijk is er grote steun voor de maatregel, hoewel Denk zich afvraagt of “dit riekt naar koloniaal gedrag”. Morgen reist Knops naar het eiland af en wordt naar verwachting bekend wie de regeringscommissaris wordt.

BESCHADIGDE BETREKKINGEN II: Ze leken dichtbij een verzoening, Turkije en Nederland, maar gisteren liep het toch spaak. Minister Halbe Zijlstra brak de onderhandelingen met de Turken af en haalt de Nederlandse ambassadeur formeel terug. Volgens Zijlstra bleef Turkije om excuses vragen voor de rel rond de Turkse minister vorig jaar, iets dat Nederland weigert. In de Kamer kreeg Zijlstra vorige week nog felle kritiek op zijn voorzichtige houding tegenover de Turkse inval in Noord-Syrië. Dat die houding iets met een aanstaande verzoening te maken zou hebben is nu onwaarschijnlijk, en op aandringen van Nederland moet Turkije vandaag de NAVO-bondgenoten uitleg geven over het offensief.

WAT WIJ VOLGEN: De tweede ronde van het donordebat begint vandaag om 13.30 uur in de Eerste Kamer. Vrijdag kwam initiatiefneemster Pia Dijkstra al met een brief over de rol van de nabestaanden: die houden het laatste woord. Dat is voor velen een geruststelling maar het haalt haar wet ook onderuit: wat is eigenlijk nog het verschil met de huidige situatie, zullen senatoren willen weten. Vooral de steun van PvdA-senatoren blijft onzeker, hoewel oud-PvdA-leider Job Cohen zijn partijgenoten dit weekend opriep om vóór te stemmen. Door de discussie is één effect in elk geval al bereikt: vorige maand hebben weer meer mensen een keuze gemaakt, hoewel de meeste negatief.

BUITEN HET BINNENHOF: Hoe de campagne de komende weken ook verloopt, één winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen staat al zo goed als vast: de lokale partij. De afgelopen decennia slaagden die partijen er steeds beter in een serieuze rol van betekenis te spelen: lokale keffertjes zijn het allang niet meer. Ondertussen worstelen lokale kandidaten wel met sociale media: in Weesp ging een D66’er pijnlijk onderuit, in Amsterdam moest een FvD’er wat tweets verwijderen. En een Amsterdamse D66-kandidaat deed onhandige uitspraken gewoon nog in de krant.

QUOTE VAN DE DAG

“Dan ben ik wel een drempeltje over, eindelijk uit dat wespennest van de Tweede Kamer vol hypocrisie en schijnfatsoen.”

Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema hoopt op een lange juridische procedure na de aangifte van zijn partijleider.