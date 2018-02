‘Ex-wethouder opgepakt na burgemeesterlek Den Bosch’

Een oud-wethouder sport van Den Bosch is dinsdagochtend opgepakt op verdenking van het lekken van informatie rond de benoeming van de nieuwe Bossche burgemeester Jack Mikkers in 2017. Dit bevestigen bronnen aan het Brabants Dagblad. De 64-jarige man uit Rosmalen is de tweede verdachte in de zaak.

De oud-wethouder van de partij Rosmalens Belang was geen lid van de vertrouwenscommissie die gesprekken voerde met kandidaten voor het burgemeesterschap. Hoe hij aan de informatie kwam, is onbekend. In augustus vorig jaar werd een toenmalig lid van de vertrouwenscommissie opgepakt op verdenking van lekken van vertrouwelijke informatie.

Tweede keus

Na de benoeming van Jack Mikkers als burgemeester in juli vorig jaar publiceerde het Brabants Dagblad een dossier waaruit bleek dat het gemeentebestuur de voorkeur gaf aan Jan Hamming van de gemeente Heusden als nieuwe burgemeester van Den Bosch. Hamming trok op het laatste moment zijn kandidatuur in en werd burgemeester van Zaanstad.

Een nieuwe burgemeester wordt benoemd door de commissaris van de koning na een aanbeveling van de gemeenteraad. Dit gebeurt normaal in strikte vertrouwelijkheid.

De voormalig wethouder raakte in november vorig jaar in opspraak toen hij dronken met zijn auto een heg inreed. Hij bekende dat hij een alcoholprobleem had en stapte op als wethouder.