Opnieuw: Ellen was zelfstandig

Global Head International Mobility Ellen Jansma (52) ging in januari 2000 samen met dochters Sterre (24, student in Brisbane), Lente (midden, 18, vwo-scholier) en zoon Morris (20, automonteur) op de foto bij de Vondelschool in Amstelveen.

„Het was schoolfotodag. Ik haalde Sterre en Morris op, had Lente mee en vroeg of we samen op de foto mochten. Na Lente wilden wij nog meer kinderen. Zes leek mij wel mooi. Mijn man Rudy kende ik van rugby. Hij speelde bij ARC, toen NFC, waar mijn vader Dick coach was.

Het hele gezin, mijn broer rugbyde ook, was daar vaak. Rudy, spelverdeler en ontwikkelingspsycholoog, werd mijn man. Door ons werk en dagelijkse beslommeringen bleef het bij drie kinderen. Na Schroevers was ik bij IBM beland, afdeling internationale mobiliteit. Door zelfstudie en hard werken kreeg ik goede functies bij Heineken, Philips, booking.com en ING. Werken is voor mij: het maximale eruit halen. Dat doe je gewoon vind ik; onmiskenbaar beïnvloed door mijn achtergrond. Als zelfstandige garagehouders – Dick’s Car Clinic op de Groenmarktkade – benadrukten mijn ouders dat je zelf je brood moest verdienen, onafhankelijk zijn. Dat zit diep. Zo zette ik in mijn werk al vaker een programma op speciaal voor vrouwen van expatwerknemers: dat ze zichzelf ontplooien.

Mijn zelfstandigheid maakte het ook makkelijker te scheiden; twaalf jaar geleden, een wederzijds besluit. Ons huis liet ik aan Rudy. Gewoon omdat ik beter in staat was een nieuw nest voor onze kinderen te bouwen. We wonen dicht bij elkaar, hebben volledig co-ouderschap. Ik ben inmiddels hertrouwd. Voor mijn vijftigste gaven mijn kinderen een boek vol met opnieuw gemaakte foto’s, waaronder deze schoolfoto. Het resultaat ontroerde mij: dat ze zo veel moeite voor hun moeder deden.”